Mes:fonti Ue,fiducia che Italia e altri rispettino impegni

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GEN - La ratifica del trattato sul Mes è "ormai completa in quasi tutti gli Stati. Noi abbiamo fiducia nell'Italia e in altri Paesi sul rispetto dei loro impegni". Lo sottolinea un alto funzionario dell'Ue in vista dell'Eurogruppo, che si riunirà lunedì e che avrà, tra i temi sul tavolo, anche lo stato delle ratifiche del Meccanismo europeo di stabilità.

"Il Mes è importante per la resilienza economica dell'Ue e il presidente dell'Eurogruppo sottolineerà l'importanza di onorare gli impegni", spiega la stessa fonte che, sul caso italiano, precisa: "non c'è ragione di essere scontenti, sarà un'amichevole promemoria". (ANSA).