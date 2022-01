Borsa: Europa tiene dopo dati macro Usa, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo l'aumento sopra le stime delle richieste di sussidi di disoccupazione, mentre i prezzi alla produzione si sono mantenuti al di sotto delle previsioni.

Positivi invece i future sugli indici di borsa. Milano guadagna lo 0,4%, Madrid lo 0,36%, Francoforte lo 0,27% e Londra lo 0,11%, mentre Parigi lascia sul campo lo 0,36%. In calo a 129,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in ribasso di 4 punti base all'1,22%.

Attesi in serata gli interventi di alcuni membri del Fomc della Fed.

Segno meno per il comparto del lusso, da Kering (-3,33%) a Lvmh (-1,78%) e Moncler (-1,1%). Contrastati i farmaceutici Diasorin (-2,27%), Recordati (-0,98%), AstraZeneca (+0,33%) e Novartis (+0,26%). In campo automobilistico corre Iveco (+5,22%), sull'onda della raccomandazione d'acquisto di Intesa, che ha indicato un prezzo obiettivo di 16,9 euro, a fronte degli attuali 13. Segue Stellantis (+2,17%) che raggiunge un nuovo record sui 12 mesi a 18,79 euro. Acquisti sui produttori di microprocessori Be (+9,37%), Asm (+6,11%) ed Stm (+3,78%) spinti dalla trimestrale di Tsmc, mentre in campo bancario corrono Bper (+1,91%), Barclays (+1,77%), SocGen (+1,7%), Hsbc e Bnp (+1,56% entrambe). Più caute Unicredit (+0,78%), Banco Bpm (+0,73%) e Intesa (+0,24%). Contrastate TotalEnergies (-0,92%), Eni (-0,4%), Shell (+0,05%) e Bp (+0,42%) con il greggio in lieve calo (Wti -0,23% a 82,46 dollari al barile). (ANSA).