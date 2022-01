Bce: crescita Ue in forte ripresa nel corso del 2022

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La ripresa dell'economia nell'area dell'euro, dopo l'attuale rallentamento, "nel corso di quest'anno dovrebbe tornare a segnare un vigoroso recupero". E a trainare sarebbe "una vigorosa domanda interna" grazie al miglioramento del mercato del lavoro che dovrebbe sostenere redditi e consumi delle famiglie e dunque la domanda. Lo scrive la Bce nel Bollettino economico, pur rappresentando i rischi posti dall'andamento della pandemia, dalle strozzature al commercio internazionale e dai prezzi delle materie prime, con un'inflazione che "rimarrà oltre il 2% per la maggior parte del 2022 ma dovrebbe "ridursi nel corso dell'anno". La Bce condurrà gli acquisti di titoli di Stato tramite il programma per l'emergenza pandemica a un ritmo più basso da qui a marzo, quando il 'Pepp' sarà terminato. Tuttavia i reinvestimenti dei bond che giungono a scadenza saranno estesi "almeno sino alla fine del 2024" e "in caso di ulteriore frammentazione del mercato connessa alla pandemia, i reinvestimenti del Pepp potranno essere adeguati in maniera flessibile nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi in qualsiasi momento". Nel Bollettino economico la Bce sottolinea che nelle settimane di fine 2021 gli spread sul Bund tedesco "sono rimasti relativamente stabili in Portogallo e Spagna, ma in Italia sono aumentati di circa 15 punti base nel periodo in esame". (ANSA).