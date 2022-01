Usa: corre inflazione, a dicembre +7% ai massimi da anni '80

I prezzi al consumo negli Stati Uniti in dicembre sono saliti su base annua del 7%, in linea con le attese degli analisti e ai massimi dagli anni '80. L'aumento su base mensile è stato dello 0,5%, sopra le previsioni.

L'ultima volta che l'inflazione aveva toccato il 7% era il 1982. L'indice core dei prezzi, al netto di cibo ed energia e quello monitorato dalla Fed, è salito in dicembre dello 0,6%, accelerando rispetto al +0,5% di novembre. Su base annua l'indice core ha segnato un aumento del 5,5%, ai massimi da 31 anni.