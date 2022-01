Pnrr: su tavolo Mitd i progetti di 13 città per il MaaS

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sono 13 i progetti presentati dai Comuni capoluogo di Città metropolitane nell'ambito del bando "Mobility as a Service for Italy" (MaaS). Erano state invitate a partecipare 14 città, in 13 hanno presentato manifestazione di interesse a novembre e ora, nella seconda fase hanno risposto all'avviso pubblico candidandosi a testare come progetti pilota le loro piattaforme con il finanziamento messo a disposizione dalla Misura 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si avvia ora la fase di istruttoria dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità a cui seguirà la fase di valutazione a cura di una apposita Commissione che valuterà i progetti per selezionare i tre vincitori nelle prossime settimane.

"E' un nuovo modo di intendere la mobilità, è una rivoluzione - spiega entusiasta l'assessore alla Mobilità di Milano Arianna Censi - ed è giusto che parta dalle grandi aree urbane. L'idea alla base è il rapportarsi all'organizzazione della propria mobilità in modo più dinamico e non ripetitivo e, a regime, potrebbe produrre risparmi di scala". Il MaaS prevede l'integrazione di molteplici servizi (come trasporto pubblico, car-sharing, taxi, autonoleggio, etc.), accessibili all'utente attraverso un unico canale digitale con diverse opzioni tra quelle esistenti, dalla pianificazione del viaggio al pagamento.

