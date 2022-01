Piaggio: 300 Porter NP6 per Poste italiane

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Piaggio fornirà a Poste Italiane 300 veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, Porter NP6, che entreranno in servizio a partire dall'inizio del 2022, per la consegna dell'ultimo miglio di pacchi e posta.

La fornitura, attraverso la formula del noleggio a lungo termine, fa parte della più ampia commessa assegnata da Poste Italiane a Leasys e LeasePlan, due delle società di autonoleggio più importanti in Europa, per il rinnovo del parco veicoli operativi, precisa una nota. (ANSA).