Just Eat: nel quarto trimestre rallentano gli ordini

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Il gigante europeo del cibo a domicilio Just Eat Takeaway ha visto rallentare nel quarto trimestre la crescita degli ordini sulla sua piattaforma. Nel dettaglio l'incremento è stato del 14% rispetto allo stesso trimestre del 2020 ma inferiore se confrontato con il +25% del terzo trimestre. Mentre nel 2021 gli ordini hanno registrato un +33% a 1,09 miliardi di euro, sotto però la stima di 1,11 miliardi di euro di Bloomberg.

Just Eat Takeway si aspetta che il 2021 sia il suo "anno di picco delle perdite", scrive Bloomberg, e ha preparato investimenti in aree chiave come la sua rete di corrieri nel tentativo di recuperare slancio.

Le azioni hanno perso più della metà del loro valore nel corso del 2021 con la società impegnata a respingere la concorrenza mentre gli investitori stanno aspettando la trasformazione promessa dall'acquisto di Grubhub. Cat Rock Capital Management, che detiene circa il 6,5% della società, ha chiesto che Grubhub sia venduta o scorporata nel tentativo di rilanciare la debole performance azionaria. (ANSA).