Ita: Altavilla, 1,26 mln passeggeri, fatturato 90 milioni

Da quando è partita ad ottobre "abbiamo trasportato 1,26 milioni di passeggeri, con un fatturato di appena sotto i 90 milioni di euro". Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sul piano industriale della società, aggiungendo che è stato "molto importante l'accordo con i sindacati e le organizzazioni professionali per il nuovo contratto". Altavilla ha precisato che Ita è stata "la prima compagnia che ha lanciato la classe superior sui voli domestici".

"I ricavi del 2021 sono stati il 50% in meno rispetto al piano industriale, influenzati da alcuni fattori: pandemia, poi non abbiamo vinto il bando di gara della Sardegna e non abbiamo potuto cominciare la campagna pubblicitaria per vendere i biglietti fino al 10 di ottobre".

"E' necessario integrare la compagnia all'interno di un'alleanza a condizioni di pari dignità che garantisca crescita e risultati economici positivi e sfrutti e valorizzi le potenzialità di Fiumicino e Linate per generare traffico per Ita Airways, evitando di diventare la ruota di scorta di altri vettori per fare fideraggio in Europa". "Stiamo parlando di un'alleanza di equity" e ci sono "contatti con molteplici operatori sia europei che extraeuropei". Altavilla ha precisato che "ci sono le condizioni per accelerare questo processo e chiudere entro la prima metà dell'anno".