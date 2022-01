Gas: prezzo torna a salire, ad Amsterdam a 82 euro

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - I prezzi del gas in Europa rimbalzano mentre le forniture rimangono limitate con le tensioni geopolitiche che restano e lo sguardo rivolto all'incontro in programma oggi tra Consiglio Nato e Russia sull'Ucraina.

Ad Amsterdam il prezzo sale del 4,15% a 82 euro MWh mentre a Londra l'incremento è del del 4,61% a 199 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

(ANSA).