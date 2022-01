Covid: Flixbus taglia 30% offerta, ristori o altre riduzioni

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - A causa dell'aggravarsi della situazione pandemica e del calo nelle prenotazioni a essa correlato, FlixBus ha dovuto tagliare del 30% l'offerta in Italia, già sensibilmente ridotta rispetto ai livelli pre-Covid, andando a diminuire la frequenza settimanale e giornaliera dei collegamenti anche su rotte cruciali per il network, come Firenze-Bari, Bologna-Pescara o Roma-Ancona. La società di bus a lunga percorrenza low cost avverte che senza sostegni immediati, per poter continuare a operare in modo sostenibile, la società rischia di dover ridurre ulteriormente i collegamenti. (ANSA).