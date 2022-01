Borsa: Europa sale in attesa WS,con inflazione Usa che corre

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Migliorano le principali Borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future accelerano il rialzo, dopo i dati sull'inflazione che corre a dicembre negli Stati Uniti. In Europa la piazza migliore è Londra (+0,8%), seguita da Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Madrid e Milano (+0,2%), con lo spread Btp-Bund in calo verso 132 punti. Tornati intanto in calo i future sul gas naturale in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (-2,8%) a 76,5 euro al MWh, così come a Londra (-2,2%) a 186 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi, dopo i rincari seguiti alle tensioni geopolitiche. Prosegue la salita del greggio (wti +1,2%) a 82,2 dollari al barile e il brent a 84,4 dollari.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna oltre lo 0,6%, sostenuto soprattutto dai petroliferi, con rialzi come quelli di Aker (+3,9%) e Bp (+2,7%). Bene la maggioranza delle banche, con esempi come Bank of Ireland (+3,3%) e Fineco (+2,7%9 e eccezioni come Unicredit (-3,7%), mentre indiscrezioni la indicano tra gli interessati alla russa Otkritie. Tra le auto bene soprattutto Porsche e Stellantis (+1,3%), eccezione in rosso Renault (-3%). In ordine sparso i farmaceutici, con qualche perdita, come quelle di Roche (-1,5%) e AstraZeneca (-0,2%) e Novartis (+0,7%) e alcuni guadagni, come per Glaxo (+0,3%). (ANSA).