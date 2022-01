Astm: commessa per Penn Station New York da 1,6 miliardi

Astm Group, attraverso la propria controllata statunitense Halmar International, si è aggiudicata il contratto per la progettazione e costruzione della 'Penn Station Access' a New York. L'iniziativa, promossa dalla Metropolitan Transportation Authority di New York, ha un valore di 1,85 miliardi di dollari, circa 1,64 miliardi di euro.

L'opera, la cui ultimazione è attesa in circa 63 mesi, avrà un importante impatto occupazionale: si stima infatti che il progetto creerà circa 4.500 posti di lavoro diretti e altri 10.000 posti indiretti.

La commessa prevede la progettazione e la costruzione di 4 nuove stazioni ferroviarie e l'ampliamento di gran parte della linea esistente con il raddoppio degli attuali due binari a quattro binari, per una lunghezza complessiva di oltre 30 chilometri di binari nuovi e riabilitati.

Una volta completata, l'opera migliorerà la connettività dei trasporti regionali del distretto di New York prevedendo il raddoppio dell'attuale linea ferroviaria 'Metro-North' dal Bronx a Manhattan con la drastica riduzione dei tempi di percorrenza di una tratta tra le più affollate e congestionate della città.