Powell: "Se necessario faremo aumenti aggressivi dei tassi contro l'inflazione"

Un'inflazione alta è una minaccia alla massima occupazione. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, assicurando che la Fed userà i suoi strumenti contro l'aumento dei prezzi. "Se saranno necessari aumenti più aggressivi dei tassi per raffreddare l'inflazione, la Fed li farà. Se l'inflazione persiste" e saranno necessari più rialzi dei tassi "li faremo", osserva Powell.



L'economia non ha più bisogno e non vuole più una politica altamente espansiva e accomodante: è arrivato il momento di andare avanti rispetto all'emergenza pandemia. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che il mercato del lavoro si sta "riprendendo in modo incredibilmente rapido". La strada per un ritorno alla "normalità" per la politica monetaria è comunque "lunga".