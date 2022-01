Fed: Powell, possibili più rialzi tassi e riduzione bilancio

La stretta monetaria della Fed si fa più sempre più vicina, e potrebbe essere più rapida di quanto atteso. Il presidente della banca centrale americana Jay Powell ha annunciato oggi che l'economia non ha più bisogno di una politica monetaria tanto espansiva, e che . "se saranno necessari aumenti più aggressivi dei tassi per raffreddare l'inflazione, la Fed li farà. Se l'inflazione persiste" e saranno necessari più rialzi dei tassi "li faremo".

Nel 2022 . ha poi detto Powell durante un'audizione alla Commissione bancaria del Senato Usa - "normalizzeremo" la politica monetaria: oltre a mettere fine, come già annunciato, agli acquisti di asset a marzo, la la Fed potrebbe iniziare a ridurre il suo bilancio (smettendo di reinvestire i bond che giungono a scadenza) più avanti nel corso dell'anno.