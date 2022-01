Borsa:Europa lima rialzo con Wall Street debole,Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee limano i rialzi dopo l'avvio Wall Street in calo e in attesa dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti alla Commissione Bancaria del Senato Usa.. L'indice d'area del Vecchio Continente guadagna tre quarti di punto con l'evidenza di tecnologici e farmaceutici.

Tra le singole Piazze Londra segna un +0,33%, Parigi un +0,71%, Francoforte un +0,88%. e MIlano un +0,56% con il Ftse Mib a 27.508 punti. Lo spread tra Btp e Bund è poco sopra i 134 punti con il rendimento del decennale italiano che si conferma all'1,3%. Il petrolio a New York è a 79 dollari al barile. Il gas viaggia ad Amsterdam nell'area degli 82 euro MWh. (ANSA).