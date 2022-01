Borsa: Wall Street apre debole in attesa Powell, Dj -0,02%

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Wall Street apre debole in attesa dell'audizione di Jerome Powell in Senato. Il Dow Jones perde lo 0,02% a 36.064,14 punti, il Nasdaq cede lo 0,30% a 14.893,81 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,13% a 4.662,70 punti. (ANSA).