Benzina: in aumento verde, anche gasolio e gpl

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Aumenti di oltre 1 centesimo per i prezzi dei carburanti nella settimana dal 3 al 9 gennaio scorsi.

Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica sui listini della scorsa settimana, la benzina verde in modalità self si è attestata nella media nazionale a poco più di 1,733 euro (era 1,723 euro nel precedente monitoraggio), mentre il gasolio è salito a 1,598 (1,588 euro il prezzo precedente). In aumento anche il Gpl a 0,819 euro al litro.

Rialzo di quasi 3 centesimi per il gasolio per il riscaldamento a 1,423 euro. (ANSA).