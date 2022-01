Fastweb presenta nuova strategia 'Tu sei il futuro'

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Fastweb, raggiunti gli obiettivi che si era fissata un anno fa con il piano 'Next Generation 2025', lancia una nuova strategia che chiama 'Tu sei il futuro': "aiutiamo le persone a costruire il proprio futuro, con senso di responsabilità e fiducia nei propri mezzi, un futuro più connesso, più inclusivo e più ecosostenibile" spiega l'ad Alberto Calcagno.

Tra i nuovi obiettivi dal punto di vista delle infrastrutture c'è quello di portare entro il 2025 (con 3 miliardi di investimenti) la copertura 5G al 90% della popolazione, la connessione Fwa a 12,5 milioni di famiglie/imprese e la Ftth a 14,5 milioni. Inoltre si trasformerà in benefit company: "affianchiamo ai target di business altri obiettivi che abbracciano la comunità come quello di azzerare il digital divide, anche quello delle competenze" spiega Calcagno. (ANSA).