Ey: in 2021 boom investimenti in Italia a 85,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Nel 2021 in Italia si è verificata una rilevante crescita dell'attività di investimento: nel corso dell'anno, infatti, si sono registrati 705 accordi con target in Italia con una crescita del 27,3% rispetto al 2020 ed un volume complessivamente stimabile in 85,5 miliardi , "un valore mai registrato prima nel nostro Paese e in significativa crescita rispetto ai 39 miliardi registrati nel 2020 (+122,1%)". È quanto emerge dal report "M&A in Italia - Review 2021 e Preview 2022" realizzato annualmente da EY . Secondo il report diversi elementi suggeriscono che il mercato delle acquisizioni e fusioni nel corso del 2022 possa esprimere andamenti positivi, in linea con quanto registrato nel corso del 2021. Sussistono tuttavia alcuni elementi di incertezza legati, da un lato, all'andamento della pandemia e al rischio di nuovi lockdown e, dall'altro, all'andamento inflattivo che potrebbe minare la ripresa dei consumi.

"L'elevata attività transazionale è stata una delle risposte alla trasformazione dei modelli di business e delle operations delle aziende, accelerata dalla pandemia, che ha innescato processi di riorganizzazione supportati anche da acquisizioni per dotarsi di nuove competenze, tecnologie, catene di produzione e mercati di sbocco. Inoltre, una rinnovata attenzione ai temi della sostenibilità, nel senso ampio del termine, ha contribuito a spingere ulteriormente la dinamica transazionale, specie per efficientare l'impatto dai cicli di produzione e per allargare la gamma di prodotti per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori" - commenta Marco Daviddi, Strategy & Transactions Markets Leader Europe West, EY. (ANSA).