Borsa:Asia chiude in rialzo,si guarda a Fed e inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Le Borse asiatiche, con Tokyo chiusa per festività, rimbalzano e chiudono in rialzo. Tra gli investitori c'è attesa per l'inflazione negli Stati Uniti, in arrivo nel corso della settimana, che avrà i suoi effetti sia sull'andamento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e sia sulle prossime mosse della Fed. Resta alta l'attenzione sull'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus ed i suoi effetti sulla ripresa economica.

Seduta in rialzo per Hong Kong (+0,88%), Shanghai (+0,3%), Shenzhen (+0,47%) e Mumbai (+0,47%). In controtendenza Seul (-0,95%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il dato sul tasso di disoccupazione dell'Italia e dell'Eurozona. Previsti anche la fiducia degli investitori in Europa ed il fatturato industriale italiano. Dagli Stati Uniti previste le vendite e le scorte all'ingrosso. Atteso anche un intervento del membro della Fed, Raphael Bostic. (ANSA).