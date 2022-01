Borsa: Milano prosegue piatta, bene le banche con Carige

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - La Borsa di Milano riduce il rialzo iniziale e prosegue piatta (+0,03%) la seduta. A Piazza Affari andamento positivo per le banche, con Carige che si mostra tonica e guadagna il 4,2% a 0,92 euro dopo l'aggiornamento dell'offerta di Bper (+0,7%) ed in vista della riunione del Fitd prevista nel pomeriggio. Bene anche Unipol (+1,2%) azionista della banca modenese. Lieve tensione sui titoli di Stato in Europa. Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 135 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,32%.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra anche Banco Bpm (+0,9%) e Mps (+0,8%), Intesa (+0,7%) e Unicredit (+0,2%).

Seduta all'insegna del rialzo per Leonardo (+2,3%), Campari (+1,3%) e Moncler (+1,1%).

In fondo al listino principale Amplifon (-2%), Vendite anche per Cucinelli (-1,7%), in attesa dei risultati preliminari, Fineco (-1,4%), Nexi (-1,3%) e Stm (-1,1%). Con il prezzo del petrolio in rialzo avanzano Eni ( +0,3%), Tenaris (+0,5%) e Saipem (+0,2%). (ANSA).