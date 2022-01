Borsa: Europa gira in calo, fari su mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Le Borse europee girano in calo, dopo un avvio in terreno positivo. Sui mercati si guarda alle prossime mosse delle banche centrali, con il timori di una politica monetaria più restrittiva. In modo particolare l'attenzione si concentra sulla Fed con la possibilità di un rapido rialzo dei tassi. In questo scenario si registra tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in rialzo.

Sul fronte azionario, l'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%.

In rosso Francoforte e Madrid (-0,3%), Parigi (-0,2%) e Londra (-0,1%). Nel vecchio continente pesano l'informatica (-0,7%) e le compagnie aeree (-1%), mentre è in rialzo l'energia (+0,44%), con il prezzo del petrolio che avanza. Il Wti segna un rialzo dello 0,5% a 79,30 dollari al barile mentre il Brent a 82,10 (+0,4%).

Deboli le utility (-0,1%), con il prezzo del gas in flessione. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 86,45 euro al Mwh (-2%). A Londra il prezzo scende dell'2,2% a 210,22 penny per Mmbtu. Sul fronte delle materie prime è in rialzo anche l'oro a 1.797 dollari l'oncia (+0,3%). Nel mercato valutario l'euro sul dollaro è in lieve flessione a 1,1334 a Londra.

