Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a dati Usa

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Le Borse europee aprono la seduta in rialzo mentre resta alta l'attenzione sull'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus e le eventuali misure di contenimento. Lieve tensione sui titoli di Stato con gli investitori che attendono le prossime mosse della Fed, con l'ipotesi di un rapido rialzo dei tassi. Attesa anche per i dati sull'inflazione statunitense in arrivo mercoledì.

Avvio positivo per Parigi (+0,36%), Francoforte (+0,37%), Madrid (+0,22%), piatta Londra (-0,01%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 1,1325. (ANSA).