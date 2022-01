Bce: Schnabel, rischio inflazione 'verde' con transizione

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - Isabel Schnabel, componente del board della Banca centrale europea, responsabile per le operazioni di mercato, dice che la transizione verso l'economia verde "pone un rischio al rialzo per l'inflazione a medio termine". E' quanto riporta il Financial Times nell'articolo "dirigente della Bce, lancia l'allarme sull'inflazione 'verde'".

Secondo Schnabel, le politiche contro il cambiamento climatico potrebbero mantenere elevato il costo dell'energia e questo forzerebbe la Banca Centrale a ridurre lo stimolo economico più velocemente di quanto previsto. (ANSA).