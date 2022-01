Borsa:Europa piatta attende Wall Street e dati Usa, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le Borse europee galleggiano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati attendono le indicazioni sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che avranno effetti sulle prossime mosse della Fed sulla politica monetaria. Con l'inflazione che aumenta, resta alta l'attenzione sulla ripresa economica e sugli effetti della variante Omicron. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,1305 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. Poco mosse Londra (+0,03%) e Parigi (+0,07%), debole Francoforte (-0,1%), in flessione Madrid (-0,5%). In controtendenza Milano che avanza dello 0,4%. Sui listini pesano le auto (-0,2%), il turismo (-1,6%), le compagnie aeree (-1,2%).

In rialzo l'energia (+0,9%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti cresce dello 0,7% a 80,06 dollari al barile, il brent sale dello 0,8% a 82,65 dollari. Tra i comparti azionari sono in positivo anche le utility (+0,2%) con il gas in calo. Ad Amsterdam il prezzo scende del 2,3%% a 94,40 euro al Mwh. A Londra le quotazioni sono in calo del 2,2% a 230 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Carige (+9,4%) a 0,87 euro, superando l'offerta presentata da Bper (-0,4%) al Fitd che prevedeva una eventuale opa a 0,80 euro. Vola anche Stm (+5,1%), dopo i risultati preliminari superiori alle previsioni. Bene Mediolanum (+2,1%). In fondo al listino principale di Piazza Affari si collocano Campari (-1,4%), Nexi, Exor e Inveco (-1%).

