Borsa:Europa in calo,pesano le utility con il prezzo del gas

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in calo, dopo un avvio poco mosso. I mercati tentano di metabolizzare una posizione 'aggressiva' della Fed in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa. Sui listini pesa il calo delle utility con il rincaro del gas, con le tensioni geopolitiche e le vicende di Kazakistan. Fari puntati anche sull'andamento dei contagi del coronavirus con molti Paesi che valutano altre restrizioni per contenere la variante Omicron.

L'indice d'area Stoxx cede lo 0,33%. In flessione Londra (-0,1%), Francoforte (-0,6%), Parigi (-0,4%), dopo i dati sulla produzione industriale, e Madrid (-0,6%). Pesano le utility (-0,6%), con il gas che ad Amsterdan si attesta a 95 euro al Mwh. Male anche il turismo (-1,4%) e le compagnie aeree (-0,9%).

Vendite anche sulla farmaceutica (-0,6%) e le tlc (-0,5%).

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo dello 0,16% a 1,1314 a Londra. Tra le materie prime corre il petrolio con il Wti a 80 dollari al barile (+0,7%) e il Brent a 82,50 (+0,6%). In flessione l'oro che scende dello 0,6% a 1.790 dollari l'oncia e l'argento che cede lo 0,7%. (ANSA).