Borsa:Asia chiude contrastata,attesa dati mercato lavoro Usa

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso, in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa. Sui listini pesano anche i timori per le prossime mosse della Fed in tema di politica monetaria. Resta alta l'attenzione sull'incremento dei contagi della variante Omicron del coronavirus, e i suoi effetti sulla ripresa economica. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche e le violenze in Kazakhstan.

Chiude piatta Tokyo (-0,03%). Sul versante monetario lo yen è poco mosso sul dollaro a 115,94 e sull'euro a 131,04. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-1,1%). In rialzo Hong Kong (+1,6%), Seul (+1,2%).

Piatta Mumbai (+0,01%).

Giornata ricca di appuntamenti macroeconomici. Attesa la fiducia economica e dei consumatori, le vendite al dettaglio e l'inflazione preliminare dell'Eurozona. Da Francia e Germania in arrivo la bilancia commerciale e la produzione industriale; dalla Francia la bilancia commerciale. Dal Regno Unito i prezzi delle abitazioni e l'indice Pmi delle costruzioni. Dagli Stati Uniti previsti il tasso di disoccupazione, i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli e l'indice delle retribuzioni. (ANSA).