Borsa: Milano positiva con le banche, vola Carige (+5%)

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue in terreno positivo sostenuta dalle banche. Vola Carige (+5%), con le tre proposte giunte al Fitd ed in vista della riunione di lunedì che dovrebbe decidere a chi sarà affidata l'esclusiva. In positivo anche Bper (+0,4%) che aveva già manifestato interesse per l'istituto ligure. Lo spread tra Btp e Bund sale a 135 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,3%.

Tra gli altri istituti di credito in luce Banco Bpm (+1,7%), Intesa (+0,8%) e Unicredit (+0,2%). In controtendenza Mps (-0,2%). Corre Stm (+3,7%), dopo i risultati preliminari del quarto trimestre. Bene anche Tim (+0,3%), alle prese con la proposta del fondo Kkr.

Seduta in negativo per le utility con il prezzo del gas che sale ancora. In rosso Italgas (-0,5%), Snam (-0,3%), A2a (-0,1%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in aumento. Salgono Tenaris (+0,6%) e Eni (+0,2%), in calo Saipem (-0,1%). In fondo al listino principale Campari (-1,9%), Atlantia (-1,4%) e Moncler (-1,3%). (ANSA).