Borsa: Milano in negativo (-0,1%), banche in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Gira in negativo Piazza Affari (-0,1%) nel primo pomeriggio. In ordine sparso le banche. Vola Carige (+10%), con le tre proposte giunte al Fitd e in vista della riunione di lunedì del Comitato di gestione. Bper cede lo 0,7 per cento.

In rialzo Banco Bpm (+1,3%), Mediolanum (+1,4%) , Unicredit (+0,2%) e Intesa (+0,1%), mentre sono in rosso Fineco (-0,2%), piatta Mps (-0,02%). In rialzo i petroliferi, da Eni (+0,9%) a Saipem (+0,3%). Guadagna Tim (+0,5%).

In negativo alcuni titoli come Exor (-2,2%), Campari (-2,1%) e Iveco (-2%). Nell'industria in calo anche Prysmian (-1,7%), Cnh (-1,6%) e Atlantia (-1,5%). Male le auto, da Stellantis (-1,4%) a Ferrari (-0,9%), e il lusso, con Moncler (-1,5%) e Cucinelli (-2,2%). Continua invece lo sprint di Stm (+4,3%), con i preliminari dei conti del quarto trimestre. (ANSA).