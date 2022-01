Borsa: Europa prosegue debole dopo dati inflazione

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'inflazione annuale nell'eurozona che toccherà quota 5% nel dicembre 2021, in aumento dal 4,9% di novembre. I mercati restano in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che incideranno sulle prossime mosse della Fed sulla politica monetaria.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In flessione Parigi (-0,1%), Francoforte (-0,3%), Madrid (-0,5%), piatta Londra (+0,02%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale dello 0,16% a 1,1314 a Londra.

Sull'andamento dei mercati pesano le compagnie aeree (-1%), il turismo (-1,4%), la moda (-0,5%) e le utility (-0,1%).

