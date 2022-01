Borsa: Europa in rosso, con apertura debole a Wall Street

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Sono in rosso, tranne Londra (+0,1%), le principali Borse europee, dopo l'apertura debole di Wall Street, con il Dow Jones in calo dello 0,13%, mentre negli Usa i dati sulla creazione di nuovi posti di lavoro risultano sotto le attese. Un elemento che gli analisti attendevano per cercare di prevedere le mosse della Fed sui tassi. Resta alta intanto l'attenzione sulla diffusone della variante Omicron del Covid 19, mentre è in rialzo l'inflazione, ma arrivano rassicurazioni su un calo nel corso dell'anno da parte del capo economista della Bce, Philip Lane.

La Piazza peggiore in Europa è Madrid (-0,6%), seguita da Francoforte (-0,5%), Parigi (-0,2%) e Milano (-0,1%), dove lo spread Btp-Bund è sceso a 134,5 punti.

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,1328 a Londra. In discesa l'oro (-0,5%) a 1.791 dollari l'oncia. Ha girato in calo il greggio (wti -0,1%) a 79,3 dollari al barile e il brent a 82 dollari. Scende il prezzo del gas in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (-6,7%) a 90 dollari al MWh, dopo i rialzi della mattina, con le vicende geopolitiche che continuano a portare la loro influenza, dalle questioni con la Russia a Kazakhstan e Ucraina. In calo il prezzo anche a Londra (-6,4%) a 220 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede quasi lo 0,4%, sotto il peso soprattutto di investimenti immobiliari (-1,4%), beni di prima necessità e industria (-0,8%) , auto (-0,9%). Bene invece i semiconduttori (+2,2%, le assicurazioni (+0,7%) e le banche (+0,5%). (ANSA).