Borsa: Europa apre piatta tra attesa dati Usa e mosse Fed

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le Borse europee avviano la seduta piatte in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Resta alta l'attenzione sulle mosse della Fed mentre aumentano in modo esponenziale i contagi della variante Omicron del coronavirus. Fari puntati anche sulle tensioni geopolitiche e le vicende in Kazakistan e Ucraina.

Avvio poco mosso per Londra (+0,02%), Parigi (-0,02%) e Madrid (-0,09%). In calo Francoforte (-0,33%). (ANSA).