Carige: ipotesi offerta Credit Agricole, vola in Borsa

Avvio in deciso rialzo per Carige in Borsa sulle ipotesi di un'offerta anche da parte di Credit Agricole dopo quella arrivata a metà dicembre da Bper. Il titolo dell'istituto ligure guadagna il 4,44% a 0,79 euro, dopo anche una breve asta per eccesso di volatilità. Modena cede invece l'1,54% a 1,89 euro.

L'offerta dei francesi, freschi dell'acquisizione del Creval, si contrapporrebbe appunto a quella di Bper, che ha proposto al Fitd di rilevare la sua quota per un euro dopo un ricapitalizzazione da un miliardo a carico del Fondo. Ieri Credit Agricole, che fino a qualche giorno fa continuava a negare un interesse per l'istituto ligure, ha opposto un più blando "no comment" al rumor.