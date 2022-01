Borsa: Hong Kong, apertura in ribasso (-0,28%)

(ANSA) - HONG KONG, 06 GEN - Apertura in calo oggi per la Borsa di Hong Kong: l'indice Hang Seng ha perso nei primi scambi lo 0,28%, a 22.843,20 punti.

A Shanghai il Composite è sceso invece dello 0,39%, mentre quello di Shenzhen dello 0,61%.

Apertura in ribasso anche per la Borsa di Tokyo, dopo due giorni di guadagni: l'indice Nikkei ha perso a inizo seduta lo 0,65%, a 29.140,08 punti. (ANSA).