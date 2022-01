Borsa: Europa prova a limare calo, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse europee recuperano terreno dopo un avvio in decisa flessione sull'effetto combinato di una possibile stretta monetaria in anticipo da parte della Fed e un inasprimento delle restrizioni per contrastare la diffusione della variante Omicron del Covid. Milano segna un -0,9% con il Ftse Mib sempre sotto i 28mila punti. Francoforte registra un -0,74%, Parigi un -0,85% e Londra un -0,31 per cento.

Sul fronte macro il focus è soprattutto sull'inflazione tedesca a dicembre. Già diffusi invece gli ordini all'industria che sono aumentati oltre le attese a novembre. L'incremento è stato del 3,7 per cento. Dagli Stati Uniti oltre all'indice Ism sui servizi, sono in calendario nel pomeriggio le richieste sui sussidi di disoccupazione. Lo spread tra Btp e Bund viaggia a ridosso dei 134 punti (133,7) con il rendimento del decennale italiano all' 1,28 per cento. Per quanto riguarda il petrolio il Wti è a 79 dollari al barile mentre il Brent si avvicina a 82 dollari.

A Piazza Affari resta l'evidenza di Carige (+3,40%) sulle ipotesi di un'offerta da parte di Credit Agricole che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe prevedere 700 milioni di aumento, rispetto al miliardo indicato dalla proposta di metà dicembre di Bper (+0,75%). Tra gli altri titoli, positivi Tenaris (+0,7%), Stellantis (+0,73%), Saipem (+0,83%). I peggiori restano Moncler (-2,5%) e Amplifon (-2,99%). (ANSA).