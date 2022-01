Avvio in decisa flessione per le Borse europee dopo gli ampi cali di Wall Street e, in Asia, in particolare di Tokyo sull'intenzione paventata da alcuni membri della Fed di anticipare la stretta monetaria e renderla più veloce del previsto per combattere la fiammata dell'inflazione. Parigi perde l'1,52% con il Cac 40 a quota 7.264 punti. Francoforte cede l'1,2% con il Dax a 16.076 punti. Londra registra un -0,95% con il Ftse 100 a 7.445 punti. Milano ha aperto con un calo dell'1,5%.