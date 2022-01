Pennelli Cinghiale è marchio storico di interesse nazionale

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Italianità, tradizione e legame con il territorio: sono questi i tre elementi distintivi che hanno permesso a Pennelli Cinghiale, storico brand italiano, nato nel 1945 a Cicognara (Mantova), di essere incluso nel novero dei Marchi Storici di interesse nazionale. Il logo distintivo del brand si accompagna a quello di "Marchio Storico", creato da Ministero dello Sviluppo Economico nell'aprile del 2020.

Pennelli Cinghiale nei suoi 77 anni di vita non solo è cresciuta come azienda a conduzione familiare giunta alla terza generazione, ma ha ampliato e diversificato il suo portafoglio puntando su Ricerca & Sviluppo di alto profilo. Nel team alla guida dell'azienda, che mantiene salde le redini affidate dal nonno Alfredo Boldrini, il fondatore, ci sono le due nipoti Eleonora, ceo e Clio Calavalle, Digital marketing Manager e la mamma Catiuscia Boldrini, Presidente.

"Siamo profondamente orgogliosi di questa nuova attestazione", afferma Eleonora Calavalle. "Il nostro percorso familiare e professionale ci ha visto sempre in prima linea nel mantenere alta la tradizione dei nostri prodotti rafforzando la nostra immagine di icona di un settore e di un distretto, valorizzando e innovando i nostri prodotti e le loro performance. Ma soprattutto, senza mai dimenticare il legame fortissimo e irrinunciabile con il luogo in cui siamo nati e le famiglie che lo abitano. Le prossime sfide che ci aspettano sono legate ad un export sempre più spinto e all'attenzione all'ambiente: saranno molte le novità che lanceremo in questo 2022". (ANSA).