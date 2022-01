Fed apre ad aumento dei tassi prima delle attese

Il rafforzamento dell'economia e la corsa dell'inflazione potrebbe tradursi in aumento dei tassi di interesse prima e più velocemente del previsto. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 14 e 15 dicembre, paventando di fatto la possibilità di una stretta in tempi più ravvicinati delle attese. "L'outlook per l'economia, il mercato del lavoro e l'inflazione potrebbe giustificare un aumento dei tassi prima e più velocemente di quanto anticipato", si legge nei verbali nei quali si precisa come secondo alcuni membri della banca centrale "potrebbe essere appropriato ridurre il bilancio poco dopo l'inizio dei tassi di interesse".