Consumi: previsioni Coop 2022, rischio prezzi, atteso +2,9%

Consumi degli italiani "ostaggio" del surriscaldamento dei prezzi che nel 2022 dovrebbero segnare una crescita del 2,9%. Ma l'epicentro riguarderà il carrello della spesa con una stima di incremento medio dei prezzi alimentari superiore ai 3,5 punti percentuali. È la fotografia degli italiani che si affacciano al 2022 scattata dalle due survey dell'Ufficio Studi Coop condotte a dicembre 2021 su consumatori e manager, in collaborazione con Nomisma. La dinamica inflattiva, insieme all'affanno del mercato del lavoro e alle incertezze della pandemia, "tiene in ostaggio i consumi delle famiglie e costringe il budget nei confini delle spese obbligate, utenze e salute, soprattutto", si legge nel report .

Ma la vera "emergenza" riguarda il carrello della spesa con i manager della filiera alimentare che stimano un incremento medio dei prezzi superiore ai 3,5 punti percentuali. "Tra promozioni, ricerca di punti vendita e canali più convenienti e riduzione degli sprechi molti italiani fronteggeranno il carovita con un diffuso downgrading del carrello, soprattutto al Sud e nella lower class , segnando peraltro una nuova ancora più consistente divaricazione dei consumi rispetto ai ceti più abbienti" viene spiegato nel rapporto in cui si rileva che per contrastare l'ondata inflattiva, il 63% dei manager chiede una riduzione del cuneo fiscale (secondo il 71% dei manager) o una indicizzazione dei salari al costo della vita (47%) ma anche una riduzione selettiva dell'Iva (47%) magari sui beni sostenibili. (ANSA).