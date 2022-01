Borsa: Milano tiene (+0,3%) con Europa, fiacca Enel

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente vedono la boa di metà giornata confermandosi in genere poco sopra la parità: Francoforte è la Borsa migliore con un aumento dello 0,6%, seguita da Parigi che sale di mezzo punto percentuale, con Milano in crescita dello 0,3% nell'indice Ftse Mib. Londra è in aumento dello 0,2%, mentre Amsterdam e Madrid si muovono attorno alla parità.

In Piazza Affari, che guarda anche allo spread Btp-Bund stabile a quota 131 con il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,22%, resta sugli scudi Iveco, che corre del 6% a 11,4 euro dopo il finanziamento da 1,9 miliardi siglato con un pool di banche.

Sempre molto bene Pirelli (+3,5%) anche su un report di JpMorgan, con Tim che resta chiaramente positiva in rialzo di due punti percentuali a quota 0,45. Tra i titoli principali del listino milanese il più fiacco si conferma Enel, in calo dello 0,8% a 7,1 euro. (ANSA).