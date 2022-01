Borsa: Milano solida con corsa Iveco, debole Cnh

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - In attesa dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee della Fed, Borsa di Milano tra le migliori in Europa: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,74% a 28.162 punti, mentre l'indice Ftse All share ha chiuso in crescita dello 0,64% a quota 30.764.

Londra ha infatti segnato un rialzo finale dello 0,1%, mentre hanno fatto meglio della capitale inglese Parigi (+0,8%) e Francoforte, in aumento dello 0,7%. Piatta Madrid, con Amsterdam ha chiuso in calo dello 0,4%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso a 132 punti base rispetto ai 131 dell'avvio di seduta, con il rendimento del prodotto del Tesoro che è salito all'1,233%, ai massimi dal luglio 2020.

In mancanza di particolari spunti, in Piazza Affari ha spiccato Iveco che ha chiuso in aumento del 6% a 11,3 euro il giorno dopo il finanziamento da 1,9 miliardi firmato con un pool di banche.

Molto bene Pirelli (+5,2% a quota 6,5) sostenuta anche da un report di JpMorgan, con Stellantis in crescita del 4% dopo l'accordo con Amazon.

Chiaramente in positivo anche Tim (+2,7%), mentre qualche vendita nel listino principale è stata accusata da A2A, scesa di punto percentuale finale, e Cnh, che ha chiuso in ribasso dell'1,1% a 14,7 euro. Tra i titoli a minore capitalizzazione, calme Mps e Carige, che hanno concluso la seduta con un aumento rispettivamente dello 0,6% e dello 0,5%. (ANSA).