Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,17%

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La seduta a Piazza Affari si apre con segno positivo. L'indice Ftse MIb apre in rialzo dello 0,17% consolidandosi sopra i 28 mila punti. In breve si portano sugli scudi Tim (+2,7%) sulle attese per la nomina del nuovo ad e una risposta all'offerta di Kkr e Pirelli (+2%) sulla scia del buon tono degli automobilistici. Bene anche Iveco (+1,4%) e Ferrari (+1,2%). Resta indietro e frena il listino Enel (-0,6%) insieme a Italgas (-0,37%). (ANSA).