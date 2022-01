Borsa: Europa conclude cauta, Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta in attesa dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee della Fed, che saranno diffusi in serata: Londra ha concluso in rialzo dello 0,1%, mentre hanno fatto meglio Parigi (+0,8%) e Francoforte, in aumento dello 0,7% finale. Piatta Madrid, mentre Amsterdam ha chiuso in calo dello 0,4%. (ANSA).