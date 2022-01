Borsa: Asia in calo, Tencent scatena vendite su tecnologici

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Preoccupazioni sui tassi, misure anti virus nel Regno Unito, missili della Corea del Nord. Ecco cosa sta muovendo i mercati che in Asia ritracciano, trainate al ribasso dai tecnologici. Tencent (-4%) si disimpegna nel settore e innesca una valanga di ordini in vendita che trascinano l'Hang Seng Tech Index in calo fino al 4,2%, e l'indice Kosdaq, ad alto contenuto tecnologico, della Corea del Sud del 2%. Hong Kong sta cedendo l'1,22%, Shanghai ha chiuso in calo dell'1,07%, Shenzhen delll'1,75%. Fa eccezione Tokyo (+0,10% ) sostenuta dai titoli delle case automobilistiche e dagli assicurativi.

Al di fuori del contingente, con Omicron che sta rapidamente prendendo piede in Asia, aumentano i timori di ulteriori misure di restrizione, che potrebbero offuscare le prospettive del settore dei servizi e pesare sulle catene di approvvigionamento.

(ANSA).