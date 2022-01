Covid: Veronafiere rimodula programmazione

(ANSA) - VERONA, 04 GEN - Veronafiere di fronte all'aumento dei contagi a livello globale, modifica il calendario di alcune rassegne internazionali b2b (business to business) in programma tra gennaio e febbraio 2022.

A seguito di questa decisione, la 115/a edizione di Fieragricola viene riprogrammata dal 2 al 5 marzo 2022. Slitta in avanti anche Progetto Fuoco, salone internazionale sul riscaldamento a biomasse legnose, organizzato dalla società Piemmeti che si posizionerà nel mese di maggio. Anche Eos-European Outdoor Show è a calendario nel mese di febbraio ed è in fase di rimodulazione.

Motor Bike Expo si svolgerà come da programma dal 13 al 16 gennaio prossimi. Le variazioni nel calendario invernale di Veronafiere sono state condivise con le associazioni di categoria e gli espositori e riguardano rassegne b2b di livello internazionale. (ANSA).