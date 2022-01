Cambi: yen ai minimi da 5 anni sul dollaro a 115,8

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - La ripresa globale allontana gli investitori da alcuni beni rifugio come lo yen che scende così ai minimi degli ultimi cinque anni. La valuta giapponese cala dello 0,4% a 115,82 dollari. Secondo quanto riporta la Bloomberg per gli analisti di Credit Agricole la valuta nipponica potrebbe raggiungere quota 118 a metà del 2022, di pari passo con la normalizzazione delle politiche monetarie delle banche centrali, in primis la Federal Reserve. (ANSA).