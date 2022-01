Borsa:Europa positiva guarda a dati Usa e Opec, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Le Borse europee proseguono positive e guardano con ottimismo ai dati sulla manifattura statunitense nonostante il balzo dei contagi della variante Omicron. In rialzo anche i future in attesa dell'avvio di Wall Street. Sui mercati si respira ottimismo sull'economica, con gli analisti che evidenziano come la quarta ondata della pandemia non farà deragliare la ripresa.

In aumento gas e petrolio, mentre si attende la riunione dell'Opec che dovrebbe annunciare un aumento della produzione del greggio. Il Wti sale dello 0,9% a 76,76 dollari al barile mentre il Brent è in aumento dello 0,81% a 79,62 dollari. Sul fronte del gas ad Amsterdam le contrattazioni salgono del 16,67% a 94 euro al Mwh. A Londra le quotazioni sono in aumento del 34,79% a 230 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

L'indice azionario stoxx 600 registra un aumento dello 0,7%.

In netto rialzo Londra (+1,2%) e Parigi (+1,1%). Bene anche Milano (+0,6%), Francoforte (+0,5%), dopo i dati su disoccupazione e vendite al dettaglio, e Madrid (+0,4%). I listini sono sostenuti dal balzo dell'energia (+1,5%) e dalle banche (+1,8%). Volano le compagnie aeree (+9,2%) e il turismo (+2%). Avanzano la moda (+1,3%) e le auto (+2,1%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rimonta a 1,1340 a Londra.

