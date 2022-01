Borsa:Europa poco mossa da Ism manifattura Usa,Milano +1,23%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Borse europee poco mosse dall'indice Ism manifattura degli Stati Uniti in calo a a dicembre e sotto le attese. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, prosegue con un buon andamento sostenuto dai titoli da finanziari, industriali ed energia ma soprattutto delle compagnie aeree mentre gli investitori si dicono convinti che la variate Omicron non impatterà sulla ripresa.

Tra le singole Piazze Londra segna un +1,7%, Parigi un +1,56%, Francoforte un +0,96% e Milano un +1,23% con il Ftse Mib che resta sopra i 28mila punti. Il petrolio è a 77 dollari al barile a New York con l'Opec che ha riconfermato l'aumento della produzione a febbraio. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 133 punti così come il rendimento del decennale italiano all'1,187 per cento. (ANSA).