Borsa: Europa prosegue positiva con banche e energia

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo sostenute dal balzo dell'energia (+1,9%), con i rialzi di gas e petrolio, e dalla performance positiva delle banche (+2,1%). In attesa della riunione dell'Opec, nel Vecchio continente si respira un lieve ottimismo circa gli effetti della variante Omicron sulla ripresa economica. Resta alta l'attenzione sull'aumento dei prezzi e l'andamento dell'inflazione.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,6%. Maglia rosa per Londra (+1,3%). Bene anche Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,4%), dopo i dati su disoccupazione e vendite al dettaglio, e Madrid (+0,6%). Avanzano anche le auto (+1,7%) e le utility (+0,2%) mentre è in flessione la farmaceutica (-0,8%). Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1303.

In rialzo petrolio e gas. Ad Amsterdam si registra un incremento del 8,4% a 87,20 euro al Mwh. A Londra le quotazioni scendono del 23,66% a 211,01 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. Il prezzo del petrolio con il Wti sale a 76,36 dollari al barile (+0,37%) e il Brent a 79,28 dollari (+0,39%).

Balzo per le compagnie aeree (+8%) e per il turismo (+2,2%).

Ben intonato anche il comparto della moda (+1%). (ANSA).