Borsa: Europa lima con Wall Street, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Le Borse europee limano i rialzi con Wall Street che ha rallentato in scia al dato in calo e sotto le attese dell'Ism manifatturiero Usa. Londra che resta la migliore, segna un +1,64%. Parigi guadagna invece un +1,3% e Francoforte indietreggia a +0,64% così come Milano (+0,75%) che finisce sotto i 28mila punti.

Prosegue a Piazza Affari sempre l'evidenza di Iveco (+6,25%) che recupera la caduta dell'esordio e delle banche con Unicredit (+3,8%) e Mps (+2,93%). Lo spread tra Btp e Bund ritorna a 134 punti con il rendimento del decennale italiano che sale all'1,2 per cento. Il petrolio, con l'Opec che ha riconfermato l'aumento della produzione a febbraio, è stabile a 77 dollari al barile.

Il gas ad Amsterdam scende a 91 euro Mwh (ANSA).